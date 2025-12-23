La reflexión de Margarita Rosa de Francisco: “Mientras se sigan ganando ese salario vergonzoso”.

La artista Margarita Rosa de Francisco, quien es afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro, compartió este martes, 23 de diciembre, un mensaje a través de su cuenta en la red social X, a propósito de las elecciones de 2026.

De Francisco se refirió puntualmente al salario de los congresistas en el país, a propósito de quienes aspiran en llegar al Congreso de la República el próximo año.

“Si el sueldo del congresista sigue siendo ese platal, es muy difícil creerle a los aspirantes que su interés es el servicio social. Mientras se sigan ganando ese salario vergonzoso, el Congreso seguirá siendo una institución indigna”, dijo puntualmente la artista en la citada red social.