La reflexión de Margarita Rosa de Francisco: "Mientras se sigan ganando ese salario vergonzoso".

La actriz se pronunció a través de su cuenta en X.

23 de diciembre de 2025, 5:44 p. m.
Margarita Rosa de Francisco Foto: Colprensa

La artista Margarita Rosa de Francisco, quien es afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro, compartió este martes, 23 de diciembre, un mensaje a través de su cuenta en la red social X, a propósito de las elecciones de 2026.

De Francisco se refirió puntualmente al salario de los congresistas en el país, a propósito de quienes aspiran en llegar al Congreso de la República el próximo año.

Así reaccionó Margarita Rosa de Francisco a pelea entre Iván Cepeda y Paloma Valencia: “Mismo tono y textura”

Si el sueldo del congresista sigue siendo ese platal, es muy difícil creerle a los aspirantes que su interés es el servicio social. Mientras se sigan ganando ese salario vergonzoso, el Congreso seguirá siendo una institución indigna”, dijo puntualmente la artista en la citada red social.





