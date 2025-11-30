CONFIDENCIALES
Enigmático mensaje de Margarita Rosa de Francisco desata comentarios en redes: “Devorarlo, luego vomitarlo”
La artista suele ser bastante activa a través de su cuenta en X.
La artista Margarita Rosa de Francisco, quien es afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro, compartió esta mañana de domingo, 30 de noviembre, un enigmático mensaje a través de su cuenta en la red social X.
“Lo importante es nombrar a la persona; masticar ese nombre, devorarlo, luego vomitarlo y quedar otra vez con hambre del mismo nombre. Así es la adicción a los nombres”, dijo puntualmente la artista en X.
Algunos de sus seguidores comentaron su publicación: “”¿Usted lo hizo con Corcho y Petro? Ahora entiendo su obsesión"; “Como la adición a los hombres”; “Describe más un chicle que un nombramiento”; “Margarita en modo transhumanismo!!”; “Ya está empezando a hablar como Petro. Que peligro, eso se pega”“.