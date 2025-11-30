Suscribirse

Enigmático mensaje de Margarita Rosa de Francisco desata comentarios en redes: “Devorarlo, luego vomitarlo”

La artista suele ser bastante activa a través de su cuenta en X.

Redacción Confidenciales
30 de noviembre de 2025, 8:57 p. m.
Margarita Rosa de Francisco
La artista Margarita Rosa de Francisco. | Foto: Colprensa

La artista Margarita Rosa de Francisco, quien es afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro, compartió esta mañana de domingo, 30 de noviembre, un enigmático mensaje a través de su cuenta en la red social X.

“Lo importante es nombrar a la persona; masticar ese nombre, devorarlo, luego vomitarlo y quedar otra vez con hambre del mismo nombre. Así es la adicción a los nombres”, dijo puntualmente la artista en X.

Contexto: Margarita Rosa de Francisco, de luto por dolorosa pérdida; despidió a ser amado con duro mensaje: “Tu alma está dentro de la mía”

Algunos de sus seguidores comentaron su publicación: “”¿Usted lo hizo con Corcho y Petro? Ahora entiendo su obsesión"; “Como la adición a los hombres”; “Describe más un chicle que un nombramiento”; “Margarita en modo transhumanismo!!”; “Ya está empezando a hablar como Petro. Que peligro, eso se pega”“.

