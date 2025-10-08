Margarita Rosa de Francisco, de luto por dolorosa pérdida; despidió a ser amado con duro mensaje: “Tu alma está dentro de la mía”

Margarita Rosa de Francisco volvió a generar comentarios en redes sociales por las posturas y reflexiones que comparte sobre distintos asuntos del país. La reconocida actriz y escritora se caracteriza por expresar con firmeza sus opiniones, sustentadas en su visión y vivencias personales.

Aunque con frecuencia recibe críticas y ataques en plataformas como X, la artista ha aprendido a responder con inteligencia y un toque de ironía, utilizando su característico sarcasmo como herramienta para enfrentar a quienes intentan afectarla con juicios o comentarios sobre su vida privada.

Sin embargo, recientemente, Margarita Rosa de Francisco despertó todo tipo de reacciones en los usuarios de las redes sociales, precisamente con un tema que la afectó bastante. La actriz reveló que estaba de luto, debido a la muerte de una de sus mascotas.

De acuerdo con lo que reveló en su cuenta oficial de X, la escritora estaba despidiendo a Cholo, uno de sus gatos, a quien le habrían aplicado la eutanasia por un tema de salud.

La celebridad compartió una sentida foto con el felino, en la que lo estaba consintiendo, mientras miraba a la cámara para dejar un recuerdo de la despedida. La famosa se veía bastante afectada, por lo que más de uno quiso brindarle su apoyo en este momento difícil.

“Eutanasia. Cholo, ahora que tu alma está dentro de la mía, ¿ves mi corazón en llamas por ti? Gracias, mi amor, por tanta belleza”, escribió en el mensaje que acompañó la instantánea.

Cholo, ahora que tu alma está dentro de la mía, ¿ves mi corazón en llamas por ti? Gracias, mi amor, por tanta belleza. pic.twitter.com/bjwlHJXPId — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) October 8, 2025

De igual manera, en otra fotografía, en su nueva cuenta de Instagram, Margarita Rosa de Francisco posó mirando fijamente a su gato, que fue despedido por otras personas a través de comentarios con un sentido pésame.

Los mensajes de apoyo se vieron reflejados en ambas publicaciones, acompañando a la celebridad en este instante tan complicado. Muchos desearon que este dolor pasara pronto, pues entendían lo que era perder a su mascota.

“Dolor muy profundo. Te abrazo con todo mi amor”; “Abrazo infinito”; “Las mascotas deberían ser eternas”; “Lo siento muchísimo”; “Viví esto a inicios de año y es dolor que no se va”; “¡Ay, Cholito! Brilla y vuela alto”; “Ese lazo indescriptible de amor inmenso no se rompe nunca. Le diste la vida más feliz. Abrazo enorme”; “Sé lo difícil que debe ser para ti”; “Te acompaño en este dolor”, entre otros comentarios.