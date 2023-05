Confidenciales La reforma laboral del Gobierno Petro está embolatada

El Gobierno Petro tiene enredada la reforma laboral. Esta semana se esperaba que arrancara la votación de los impedimentos, pero los congresistas se rebelaron y el petrismo no tuvo otra opción que no citar. Petro no tiene los votos y primero se deben resolver las ponencias de archivo y las propuestas alternativas del uribismo y La U. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quiere que se avance rápido con el proyecto, pero lo cierto es que los congresistas no le están caminando.