MinTrabajo defiende reforma laboral con mensaje a los gremios: “No caoticen el país, no infundan miedo”

Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, sigue defendiendo la reforma laboral que se tramita en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Después de un foro sobre transformación del trabajo, la jefe de la cartera le envió un mensaje a los gremios para que “no caoticen” el país.

“Yo lo que les he dicho a los gremios y a los sectores políticos es que no caoticen el país, que no infundan miedo. Que esta reforma no da miedo, esta es una reforma de derechos. Que ellos tienen compromisos en la Organización Internacional del Trabajo, que ellos lucharon para que Colombia llegara a la OCDE y aprobaron el plan de labor que tiene”, manifestó la ministra.

Gloria Inés Ramírez. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

De acuerdo con Ramírez, lo que se está haciendo desde el Gobierno es buscar cumplir dichos parámetros y estándares internacionales.

“Le digo a los gremios y a los políticos que no caoticen el país, que no infundan miedo” Ministra del Trabajo @GloriaRamirezRi durante el Foro Internacional Por La #TransformaciónDelTrabajo.



Más detalles aquí 👇🏼👇🏿👇🏽https://t.co/T8zHHVzUtY pic.twitter.com/fveCs5Bg1j — MinTrabajo (@MintrabajoCol) May 25, 2023

“No hay que tener miedo porque nosotros mantenemos los programas de generación de empleo, de incentivos. También montaremos el programa de protección, pero, sobre todo, en Colombia nos está mostrando que va en un buen camino. La tasa de inversión directa extranjera ha aumentado ya en un 25 % en este trimestre, estamos bajando la tasa de desempleo y esperemos que al final, con todas estas políticas, podamos brindarle al país lo que necesita. Tranquilidad, confianza y, entre todos, vamos a seguir empujando para que Colombia avance como debe ser”, agregó la jefe de la cartera.

Finalmente, la ministra reiteró que “no tengan miedo” y que el recorte de derechos laborales “no genera empleo”.

Oposición radicó ponencia de archivo de la reforma laboral

Cuando está a punto de iniciar el debate de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara, el representante, Andrés Forero, del Centro Democrático, presentó una ponencia de archivo a la propuesta.

Andrés Forero, representante del Centro Democrático. - Foto: Cortesía Prensa Andrés Forero

El documento cuenta con la firma de la representante, Betsy Judith Pérez, de Cambio Radical, el otro partido en oposición al presidente. Ambos son los ponentes de la iniciativa y no están de acuerdo con lo que se propone, por lo que piden que se hunda.

“Hemos radicado una ponencia de archivo a la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro. Esta es una reforma que como ha reconocido la propia ministra del Trabajo, no genera más empleo en el país”, aseguró Forero.

El congresista afirmó que la propuesta del Gobierno tampoco atacaría el alto nivel de informalidad que se registra. “Tenemos una informalidad del 58%. Con esta reforma se puede destruir empleo formal como lo ha planteado el Banco de la República que ha dicho que se pueden destruir hasta cerca de 500.000 empleos en Colombia y va a disparar la informalidad”, dijo el representante del Centro Democrático.

Forero señaló que se trata de una reforma que va a incentivar la conflictividad laboral. “Vemos, por ejemplo, algunas disposiciones que nos parecen profundamente antidemocráticas. No entendemos cómo la ministra (Gloria Inés Ramírez) le parece que está bien que en una empresa de 100 trabajadores, cuando hay un sindicato que afilie a 33 de ellos sea una mayoría simple de ese sindicato, es decir, 17 trabajadores los que voten una huegla que afectan a todos por igual”, aseguró el congresista del uribismo.

El presidente, Gustavo Petro, junto a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la presentación de la reforma laboral. - Foto: César Carrión - Presidencia

Forero considera que esta reforma laboral del Gobierno podría llevar al país al rumbo de países como Argentina, en donde los empresarios temen crear nuevos empleos formales, porque eso termina creando un nuevo pleito laboral.

“Por eso decimos que esta es una reforma inconveniente, y además, es inoportuna porque llega en un momento en que la economía colombiana está atravesando una difícil situación”, aseguró Forero.