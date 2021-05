Confidenciales La respuesta de la CIDH a María Fernanda Cabal sobre bloqueos durante el paro en Colombia

La violencia en las calles y los enfrentamientos entre manifestantes y Esmad en el marco del paro nacional generaron un choque de versiones entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la senadora María Fernanda Cabal.

El debate ocurrió en una entrevista radial en que la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, se refirió a lo que organismos internacionales de Derechos Humanos vigilan en medio de las manifestaciones públicas.

La congresista del Centro Democrático dijo que “se ha vendido la idea de que el derecho a la protesta es un derecho fundamental, pero resulta que lo que está protegido es el derecho a la manifestación pacífica”, por lo que asegura que “la protesta violenta no está protegida ni nacional, ni internacionalmente”.

Así mismo, la senadora aseguró que a nivel internacional no existe una especie de “consagración” frente a las protestas pacíficas. “En el orden jurídico internacional no existe una consagración expresa sobre el derecho a las protestas pacíficas. Aquí sí tenemos una consagración expresa, pero eso no significa que esté por encima de una convención”.

En respuesta a esas afirmaciones, Urrejola le dijo a Cabal que en el portal web de la CIDH hay un informe con respecto a los parámetros de las manifestaciones.

“La CIDH tiene un informe temático de esta materia en donde está especificado todo con respecto a la manifestación. Esta todo en el informe. Me parece bien que nos van a mandar información para poder tener una visión más completa de la situación”, dijo.

Urrejola dijo que invitaba a Cabal “a ver en la página web cuáles son los límites de los manifestantes y de los gobiernos para garantizar las manifestaciones (…) La protesta social sí está consagrada en las organizaciones internacionales. Por otra parte, recibimos información de todos los lados, estamos escuchando a todas las partes”.

Esta respuesta, sin embargo, no dejó contenta a la senadora y le pidió no quedarse con una sola versión de lo que pasa en Colombia.

“Entiendo las preocupaciones de la presidenta de la CIDH. Usted no puede quedarse con la versión de una sola parte (…). Hay distintas formas de manifestación. Mis cuestionamientos a los organismos internacionales es que terminen aceptando”, finalizó.