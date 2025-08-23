Suscribirse

La suerte de Olmedo López, ¿un juez avalará su principio de oportunidad?

La Corte busca avanzar y respaldar los procesos contra varios congresistas señalados por López.

Redacción Confidenciales
23 de agosto de 2025, 6:20 a. m.
Olmedo López
Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en medio del proceso judicial por el escándalo de corrupción. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Esta semana, la Fiscalía y la Corte Suprema esperan que un juez otorgue el principio de oportunidad a uno de los testigos estrellas en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): Olmedo López, quien además fue director de esa entidad.

Contexto: El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, desistió de apelar la decisión que negó su negociación con la Fiscalía

Si eso ocurre, vendrían nuevas investigaciones que comprometen a algunos funcionarios del Gobierno, entre ellos Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; y Jaime Ramírez Cobo, enlace entre el Gobierno y el Congreso. La Corte también busca avanzar y respaldar los procesos contra varios congresistas señalados por López de recibir cupos indicativos a cambio de sacar adelante los proyectos del Gobierno en el Legislativo.

Olmedo LópezcorrupciónFiscalía Corte ConstitucionaUNGRD

