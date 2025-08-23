La suerte de Olmedo López, ¿un juez avalará su principio de oportunidad?

Esta semana, la Fiscalía y la Corte Suprema esperan que un juez otorgue el principio de oportunidad a uno de los testigos estrellas en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): Olmedo López, quien además fue director de esa entidad.

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, desistió de apelar la decisión que negó su negociación con la Fiscalía

Si eso ocurre, vendrían nuevas investigaciones que comprometen a algunos funcionarios del Gobierno, entre ellos Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; y Jaime Ramírez Cobo, enlace entre el Gobierno y el Congreso. La Corte también busca avanzar y respaldar los procesos contra varios congresistas señalados por López de recibir cupos indicativos a cambio de sacar adelante los proyectos del Gobierno en el Legislativo.