La Universidad del Rosario elige nuevos consiliarios

Después de un riguroso proceso, a ese organismo llegaron cinco nombres muy reconocidos que estarán para el período 2023 – 2027. Se trata de José Roberto Herrera, expresidente de la Corte Suprema de Justicia; Giovanni Stella, ex CEO de Google Colombia, Centroamérica y el Caribe; Claudia Margarita Cortés, profesora titular de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario; Gabriel Montoya Benavides, ex director del Banco Santander y Ricardo Rivero Ortega, ex rector de la Universidad de Salamanca.