Confidenciales Las jugosas sumas que ganaba Giuliani por ser abogado de Trump

Rudolph Giuliani ha sido uno de los hombres más populares y prestigiosos de los Estados Unidos en los últimos tiempos. Sin embargo, su papel como abogado de Donald Trump lo ha hecho desatar enormes controversias. El diario The New York Times reveló las altísimas cifras que le pagaba el magnate por defenderlo en los tribunales ante el supuesto “robo” que había vivido en las elecciones pasadas. La cifra alcanza los $20,000 dólares por día. Aunque los abogados suelen ganar cifras astronómicas, la controversia ha crecido pues Giuliani había dicho que no le cobraba un centavo.

“Nunca tuve la menor expectativa de que me pagaran un centavo. Me siento muy mal por ser retratado como una especie de cazador de ambulancias que busca dinero”, le aseguró al prestigioso diario norteamericano. Además de eso, Giuliani habría recibido viáticos por todos los gastos de la campaña. El abogado ya aseguró que no estará en el equipo de defensa de Trump en el proceso de impeachment que comienza este lunes.