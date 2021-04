Confidenciales Las órdenes de Petro para el paro: “No ir al trabajo, no hacer transacciones financieras, no comprar gaseosas”

El senador Gustavo Petro, precandidato presidencial de la izquierda, es uno de los principales promotores del paro convocado para este miércoles 28 de abril.

La protesta ha generado una gran preocupación en el Gobierno, la Alcaldía de Bogotá y diferentes expertos, debido a que las aglomeraciones se convierten en un serio riesgo por el covid-19, en medio del tercer pico de la pandemia.

En su cuenta en Twitter, Petro dio instrucciones a sus seguidores para este miércoles. “Un paro es antes que nada un cese de actividades. No abrir su negocio. No sacar su carro No ir al trabajo. No comprar gaseosas. No ir a comprar nada en grandes superficies comerciales. No hacer transacciones financieras. Retirarse de fondos privados de pensiones”, dijo el exalcalde de Bogotá.