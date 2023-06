Confidenciales Laura Sarabia, ¿al fin qué?

Hoy, cinco meses después, no se sabe a cuánto ascendió el robo en la casa de Laura Sarabia, la ex jefa de gabinete del Gobierno Petro. Inicialmente, la exfuncionaria le dijo a que la pérdida había sido de unos 3.000 a 4.000 dólares y que, además, había una cantidad en pesos que no precisó, la cual había retirado del cajero para pagar unas tarjetas de crédito. Veinticuatro horas después, envió una comunicación a la Fiscalía y habló del extravío de 7.000 dólares.

La niñera Marelbys Meza aseguró que un policía que la interrogó le mencionó 150 millones de pesos. Un testigo le dijo a SEMANA que fueron cinco maletas y 3.000 millones de pesos. Lo cierto es que, recientemente, Sarabia le agregó una cereza al pastel y dijo en la Fiscalía que en el maletín había documentos del Gobierno. ¿Por qué lo sostuvo? ¿Quiere justificar el polígrafo y hasta las chuzadas?