Suscribirse

CONFIDENCIALES

Los líos que ha tenido el Gobierno Petro con algunos nombramientos en el exterior

México es el más afectado porque los nombramientos de Álvaro Moisés Ninco, Andrés Hernández y Alfredo Molano Jimeno se cayeron.

Redacción Confidenciales
9 de agosto de 2025, 4:40 a. m.
El presidente Gustavo Petro aseguró que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla de Santa Rosa.
El presidente Gustavo Petro ha enfrentado críticas por algunos nombramientos diplomáticos en su gobierno. | Foto: PRESIDENCIA

Al presidente Petro se le convirtieron en pesadilla sus decisiones con embajadores y cónsules en el mundo. SEMANA documentó 11 decretos que tumbó la Justicia porque los designados no hablan inglés, no cumplen requisitos o, sencillamente, no debían asumir sus cargos porque en la carrera diplomática, en el Palacio de San Carlos, hay personas idóneas para asumir dichos roles.

México es el más afectado porque los nombramientos de Álvaro Moisés Ninco, Andrés Hernández y Alfredo Molano Jimeno se cayeron. Igualmente, han quedado sin piso los de Armando Benedetti en la FAO, Irene Vélez y Marisol Rojas en Londres y Adriana de Francisco, hermana de Margarita Rosa de Francisco, en el consulado de Miami.

De la misma manera sucedió con Guillermo Reyes en Suecia, María Soledad Garzón en Cancún y Temístocles Ortega tuvo que salir de la Embajada en Chile por decisión judicial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tomás y Jerónimo se convirtieron en referentes de la defensa del expresidente Álvaro Uribe, y los quieren ver en política: “Gallardía”

2. “A mí nunca me interceptaron”: SEMANA habló con Nilton Córdoba, a quien la Corte le iba a chuzar su teléfono pero terminó fue en el de Álvaro Uribe

3. Pilas, habrá cortes de energía este sábado 9 de agosto en varios barrios de Bogotá

4. La presentadora Ana Karina Soto y su esposo sorprendieron con inesperado regalo para su hijo: “Un espectáculo cultural”

5. EE. UU. cancela millonarios contratos de vacunas tras polémicas afirmaciones: advierten alarmantes riesgos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gobierno PetroGustavo PetroNombramientosdecretos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.