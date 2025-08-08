CONFIDENCIALES
Los líos que ha tenido el Gobierno Petro con algunos nombramientos en el exterior
México es el más afectado porque los nombramientos de Álvaro Moisés Ninco, Andrés Hernández y Alfredo Molano Jimeno se cayeron.
Al presidente Petro se le convirtieron en pesadilla sus decisiones con embajadores y cónsules en el mundo. SEMANA documentó 11 decretos que tumbó la Justicia porque los designados no hablan inglés, no cumplen requisitos o, sencillamente, no debían asumir sus cargos porque en la carrera diplomática, en el Palacio de San Carlos, hay personas idóneas para asumir dichos roles.
México es el más afectado porque los nombramientos de Álvaro Moisés Ninco, Andrés Hernández y Alfredo Molano Jimeno se cayeron. Igualmente, han quedado sin piso los de Armando Benedetti en la FAO, Irene Vélez y Marisol Rojas en Londres y Adriana de Francisco, hermana de Margarita Rosa de Francisco, en el consulado de Miami.
De la misma manera sucedió con Guillermo Reyes en Suecia, María Soledad Garzón en Cancún y Temístocles Ortega tuvo que salir de la Embajada en Chile por decisión judicial.