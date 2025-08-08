Otro más: Tribunal tumbó nombramiento de Alfredo Molano como cónsul de Colombia en México

El nombre de Alfredo Molano Jimeno se suma a a la larga lista de nombramientos diplomáticos hechos por el Gobierno de Gustavo Petro que se caen por falta de experiencia.

Este viernes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca notificó el fallo de primera instancia que anuló el decreto 0074 del 30 de enero de 2024, mediante el cual se designó en provisionalidad al Molano Jimeno como Consejero de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

En la decisión judicial se avalaron los argumentos presentados por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), en la que se advirtió que el nombramiento vulneró el régimen especial de carrera diplomática y consular.

Tras el análisis de las pruebas y del marco jurídico aplicable, el Tribunal concluyó que el acto administrativo fue expedido sin que se acreditaran las condiciones excepcionales que permiten acudir a la figura de la provisionalidad, previstas en el artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000.

Alvaro Leyva. Canciller de la República. Bogotá Diciembre 13 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Igualmente, se evidenció que, para la fecha del nombramiento, existían funcionarios inscritos en la carrera diplomática y consular que cumplían los requisitos y podían ser designados para el cargo, sin que se hubiese justificado su no nombramiento.

“En conclusión, se busca proteger las disposiciones constitucionales que amparan y promueven el mérito y los regímenes de carrera y en esa medida, es claro que la provisionalidad es una excepción de última ratio, es decir, que la entidad demandada no puede desconocer lo previsto en el parágrafo del artículo 37 del Decreto Ley 274 de 2000”, enfatiza el fallo de 60 páginas.

En otro de sus apartes se hace una análisis jurídico del momento en el cual se realizó la expedición del mencionado decreto que designó a Molano Jimeno como cónsul en provisionalidad.

Tras revisar la fecha, se tiene en cuenta que para el momento la Procuraduría General ya había suspendido por tres meses de su cargo al canciller Álvaro Leyva Durán, mientras avanzaba una investigación disciplinaria en su contra.

Situación por la cual, Leyva no podía realizar o firmar ningún tipo de nombramientos o designaciones, puesto que ya no contaba con las facultades para eso.

Después de una extensa polémica, Moisés Ninco Daza fue posesionado el 10 de febrero de 2023. Se criticó su corta experiencia para el cargo diplomático. | Foto: Redes sociales

“Una vez la Procuraduría General de la Nación notificó la suspensión de Álvaro Leyva Durán, este ya no podía fungir como Ministro de Relaciones Exteriores y por ende, tampoco realizar nombramientos como el aquí cuestionado y el hecho que el presidente hubiera tardado el tiempo que consideró pertinente -10 días hábiles contados desde el día siguiente que se enteró de dicha situación-, en emitir el acto administrativo contenido en el Decreto 150 de 2024 por el cual encargó a Luis Gilberto Murillo Urrutia de las funciones del empleo de ministro de Relaciones Exteriores, no habilitaba al servidor suspendido a continuar ejerciendo su cargo, pues ya había sido separado provisionalmente del mismo”, aclara la decisión.

En contra de este fallo se podrá presentar un recurso de apelación, el cual deberá ser revisado por el Consejo de Estado.