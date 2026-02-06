Los logros del Ejército, ‘in english’

En redes sociales llama la atención que, en medio de tensiones y acercamientos entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el Ejército Nacional de Colombia retomó una serie de publicaciones en inglés que muestran golpes a estructuras de narcotráfico y grupos armados organizados.

En las etiquetas de las publicaciones, entre otras entidades y organizaciones, se puede ver la cuenta oficial de la Casa Blanca, directamente a Trump y la de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Gobierno de Donald Trump entregó vehículos blindados a Colombia y Gustavo Petro reveló a dónde serán enviados

SEMANA conoció que se trata de un objetivo de la institución por alcanzar nuevas audiencias e informar de primera mano a varios países, que viene desde 2016, pero es claro que los esfuerzos también van dirigidos a mostrarse como efectivos ante los norteamericanos.