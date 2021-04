Confidenciales Margarita Rosa de Francisco: “Yo nunca he dicho que Dios no existe”

La actriz Margarita Rosa de Francisco publicó un mensaje en Twitter en el que señaló que ella no ha dicho que Dios no existe. Esto, en medio de la controversia que suscitaron otros de sus mensajes. “Yo nunca he dicho que Dios no existe. De hecho, no sé qué es eso que nombran con mayúscula como ‘Dios’. Solo tengo una opinión sobre el dios que cada persona interpreta. Esos dioses, evidentemente, existen o no existen en la conciencia de las personas”, aseguró a través de su cuenta en Twitter.

Yo nunca he dicho que Dios no existe. De hecho, no sé qué es eso que nombran con mayúscula como “Dios”. Sólo tengo una opinión sobre el dios que cada persona interpreta. Esos dioses, evidentemente, existen o no existen en la conciencia de las personas. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) April 15, 2021

En otro mensaje, Margarita Rosa de Francisco señaló: “Y sí. Me burlaré hasta la saciedad del dios tipo contador celestial, cobrador de cuentas, vengador justiciero y de todas las buenas y malas interpretaciones que de Él/Ella/Eso se hagan. No respetaré jamás un dios hecho a imagen y semejanza de la mediocridad del creyente”.

“Mi querido @NestorMoralesC: yo no respeto ni respetaré jamás la creencia en que estoy poseída por el ‘Demonio’ (con mayúscula) y que Dios me va a pasar factura. Faltaría más que respetara la creencia en semejante idiotez”, señaló previamente. Sus mensajes incluso motivaron la respuesta de Alejandro Ordóñez, exprocurador general de la Nación. “Su orgullo ha dicho al hombre de estos tiempos dos cosas y ambas se las ha creído: que no tiene lunar y que no necesita de Dios, que es fuerte y que es hermoso; por eso le vemos engreído con su poder y enamorado de su hermosura: Juan Donoso Cortés”, escribió el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).