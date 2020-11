Confidenciales Margarita Rosa salió en defensa de Gustavo Petro y señala que no es de extrema izquierda

Ante “la disyuntiva que plantea Gustavo Petro de que hoy se debe optar entre la política de la vida o la política de la muerte”, como asegura el senador Iván Cepeda, la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco publicó un trino que dio mucho de qué hablar, pues se trata de un apoyo claro al congresista de la Colombia Humana.

“A mí lo que me parece es que no hay una polarización entre extrema izquierda y derecha. porque la propuesta de Gustavo Petro NO ES DE EXTREMA IZQUIERDA”, dijo la figura pública. Añadió que, “es una propuesta (es lo que yo leo) lógica, casi obvia, que responde a si seguir con vida o no. Eso es lo que es innegociable”.

Así mismo, calificó a Petro como una persona que tiene “dos pares de gónadas ante el poder económico, narcos y corruptos”.

La reacción se conoce luego de que el propio exalcalde de Bogotá citara un tuit del presidente Iván Duque, de febrero de 2018, en el que el actual mandatario señala: “Para mi el mundo no se divide entre izquierda y derecha. Yo siempre me he definido como una persona de extremo centro, no hay nada más centrista que la Constitución colombiana”. Al respecto, Petro dijo: “La política no se divide en derecha, centro e izquierda. La acción política es más compleja pero al final sí define dos bloques: la política de la vida y de la muerte, cuando arrastran a las personas a no definirse, terminan apoyando políticas de la muerte. Miren un ejemplo”.