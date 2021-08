Confidenciales María Angela Holguín nunca buscó el apoyo del gobierno, dice el presidente Duque

María Ángela Holguín aseguró que el presidente Duque no apoyó su nombre para llegar a la Secretaría Iberoamericana, un organismo internacional de apoyo a los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana y a las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. En la entrevista con SEMANA, el primer mandatario aseguró esas afirmaciones lo han sorprendido. “Ella no me ha buscado para manifestarme ninguna intención de candidatura. A mí no me ha abordado ningún país, y, en las conversaciones que he tenido con otros jefes de Estado de América Latina, ellos me han preguntado: ¿Colombia ha manifestado el deseo de tener una candidatura? Nosotros hemos dicho no. Cuando a mí me preguntan ¿a usted lo ha buscado la excanciller Holguín?, pues no. Yo no sé de dónde han salido tantos rumores y chismes”.

Ante la pregunta de si es cierto que la excanciller habría sido vetada por su rol en el gobierno anterior, el presidente contestó: “Yo no divido el mundo entre santistas y no santistas. El mundo no es tan limitado como muchos quisieran que fuera y, de hecho, en el Gobierno hay personas que pertenecieron al Gobierno Santos y que han hecho una gran labor. El doctor Sergio Díaz-Granados, que, además, ha sido mi representante en el BID durante estos tres años de gobierno, y a quien conozco por su talento y talante, fue ministro del Gobierno anterior. Lo postulamos a la CAF, porque creemos que era la persona idónea. Inclusive, habían dicho que la doctora Holguín era la candidata de España y nunca hemos recibido ningún tipo de solicitud por parte de España. Por eso no sé de dónde sale tanto chismerío”.