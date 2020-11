Confidenciales ¿Martha Lucía Ramírez comparó a Uribe con Jesucristo?

Luego de que se conocieran los resultados de la publicación del Panel de Opinión 2020, de la firma Cifras y Conceptos, que ubicó al expresidente Álvaro Uribe en el séptimo puesto entre los senadores más destacados de la última legislatura –por debajo de sus contradictores de la oposición– el excongresista reconoció que su reputación se había deteriorado: “El deterioro de mi reputación, que reconozco y me entristece, no me aparta de pensar en el presente y en el futuro de Colombia, en el riesgo de la extrema izquierda o de las mentalidades permisivas”, sostuvo Uribe.

Sin embargo, una de las voces de aliento fue la de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, quien trajo a colación el ejemplo de Jesucristo. “Presidente Uribe la ingratitud es connatural a los seres humanos. Lo hemos visto siempre y en el caso de Jesucristo vimos que recogió odio, pese a que hizo tanto bien a la humanidad. La gratificación de servir a los demás esta en el servicio mismo y el suyo ha sido muy grande!!”, dijo en su cuenta de Twitter.