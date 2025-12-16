Suscribirse

Martín Santos enciende controversia tras decisión del Centro Democrático

El hijo del expresidente Juan Manuel Santos se refirió a los resultados que arrojaron las consultas del partido de Álvaro Uribe.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 2:23 p. m.
Martín Santos y el Centro Democrático.
Martín Santos y el Centro Democrático. | Foto: Colprensa.

Siguen las reacciones en Colombia por cuenta de la decisión del Centro Democrático de designar a Paloma Valencia como candidata presidencial para 2026.

El hijo del expresidente Juan Manuel Santos, Martín Santos, encendió la polémica con su posición sobre la elección que hizo el partido político del exmandatario Álvaro Uribe.

“Primero se la hicieron a Miguel Uribe padre y después a María Fernanda Cabal. El Centro Democrático resultó no ser muy democrático”, dijo Santos a través de su cuenta de X.

Contexto: Reaparece Miguel Uribe Londoño y se une a María Fernanda Cabal en la petición de solicitar al Centro Democrático que revele la encuesta presidencial

Martín SantosCentro Democrático

