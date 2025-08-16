CONFIDENCIALES
Miguel Uribe Turbay: por ahora no están permitidas las visitas a su tumba en el Cementerio Central
El Cementerio Central se encuentra en mantenimiento y reparaciones, lo que impedirá el flujo de las personas por el lugar.
Luego de que el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fuera enterrado en la nave principal del Cementerio Central, cerca del conservador Gilberto Alzate Avendaño y de Juan Pablo Llinás, exalcalde de Bogotá, este espacio no estará abierto al público, al menos por ahora y durante las próximas semanas.
SEMANA confirmó que se realizan labores de reparación y mantenimiento en la parte histórica del cementerio por parte de la Uaesp, lo que impide la circulación de personas. Se espera que este proceso de restauración dure un par de días más. Posteriormente, el Idiger será el encargado de realizar una evaluación de riesgo para definir cómo se realizará la apertura del escenario religioso. No se descarta que se habilite un callejón que permita las visitas con aforo controlado.