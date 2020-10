Confidenciales “No puedo estar encerrado en una habitación”: Trump, sobre su contagio de covid-19

El presidente Donald Trump publicó un video en Twitter donde contó detalles de su estado de salud y las acciones que ha tomado para seguir al frente de los Estados Unidos, tras ser diagnosticado con coronavirus. En su primera aparición, Trump fue enfático en decir que no tuvo “otra opción” que exponerse al virus dentro de las funciones de su cargo y que, pese al pedido de mantenerse aislado en su habitación, ha decidido tomar precauciones pero no relegarse a guardar confinamiento en cuatro paredes.

“Esto es Estados Unidos. Este es el país más grande del mundo. Este es el país más poderoso del mundo. No puedo estar encerrado en una habitación de arriba y totalmente seguro y simplemente decir ‘hola, que pase lo que tenga que pasar (...) Como líder, hay que enfrentar los problemas. No ha habido ningún gran líder que no hiciera eso".

Además, expresó que se siente bien y cree en la posibilidad de un “milagro” para salir rápido del contagio. “Veremos qué sucede en los próximos días”, dijo. En cuanto a su esposa Melania, también positiva para covid-19, informó que ella se está cuidando muy bien por el “respeto y amor que tiene por nuestro país”.

En el mensaje agradeció a los líderes políticos que le han enviado sus condolencias tras lo acontecido y prometió “trabajar duro” para volver a la contienda presidencial. “Pienso que volveré pronto y deseo terminar la campaña (electoral) de la forma en la que la empezamos”, añadió.

Donald Trump es atendido en el hospital Walter Reed. Su diagnóstico de covid-19 se dio justo un mes antes de las elecciones presidenciales a disputar con Jor Biden el próximo 3 de noviembre.