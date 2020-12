Confidenciales No vacunar a venezolanos irregulares es “antiético”: la crítica de Alejandro Gaviria

“No vacunar a los venezolanos es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico”, fue la crítica que el exministro de Salud Alejandro Gaviria hizo tras el anuncio del presidente Iván Duque frente a la situación de ciudadanos extranjeros que viven en Colombia de manera irregular.

“Quienes no tengan en estos momentos la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no, sino tendríamos casi que un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera a pedir que lo vacunen”, dijo el primer mandatario este lunes.

No vacunar a los venezolanos es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico.



Pero es sobre todo una propuesta antiética: excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio. — Alejandro Gaviria (@agaviriau) December 21, 2020

Para Gaviria, esta es “una propuesta antiética”, pues según dice excluye a los más vulnerables y “discrimina de manera casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio”.

El presidente Duque explicó que en el programa de vacunación masiva contra covid-19, previsto a iniciar en febrero del otro año, la prioridad para el Gobierno nacional son los ciudadanos colombianos, esto según criterios del Ministerio de Salud, luego de que el pasado viernes se revelara que el Gobierno firmó acuerdos con Pfizer y Moderna para la adquisición de vacunas que serán aplicadas el próximo año.