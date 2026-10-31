Pacto de Valledupar: dos exjefes de las AUC respaldarán versión de Salvatore Mancuso

El pacto de Valledupar revelado por el periodista Melquisedec Torres y por SEMANA tiene nuevos elementos. Otros dos exjefes de las AUC, que estuvieron en el encuentro convocado por Angie Rodríguez en octubre de 2025 para ponerle un punto final al pacto de Ralito, respaldarán ante la justicia las versiones que entregó Salvatore Mancuso. Este confirmó cómo desde el Gobierno Petro le pidieron en dicho encuentro declarar contra el entonces candidato Abelardo De La Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Esta es la resolución firmada por Petro donde designó a Angie Rodríguez como secretaria del cierre de Ralito y designó gestores de paz a exjefes de las AUC

Dirán, entre otras cosas, que recibían esas peticiones desde mucho antes de la cita a cambio de beneficios procesales, entre ellos traslados de prisión y otros privilegios: mesas de trabajo para supuestamente avanzar en la política de paz total, equipos de comunicación, computadores y visitas a las cárceles.