Polémica por nueva técnica de disposición final de cadáveres en Colombia

El Gobierno Petro impondrá la hidrólisis alcalina como nueva técnica de disposición final de cadáveres en Colombia, pese a que el Congreso no aprobó la iniciativa y algunos gremios científicos alertaron de las complicaciones ambientales del método.

El Ministerio de Salud expedirá una resolución para que los cuerpos ingresen a un equipo hermético y, por medio de calor, agua, presión y agitaciones controladas, los tejidos blandos se conviertan en cenizas.