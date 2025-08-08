Suscribirse

Polémica por nueva técnica de disposición final de cadáveres en Colombia

Expertos penalistas creen que este método podría incrementar la desaparición forzada en Colombia.

Redacción Confidenciales
9 de agosto de 2025, 4:29 a. m.
Persona fallecida
La propuesta de una nueva técnica para la disposición final de cadáveres genera debate en Colombia. | Foto: Getty Images

El Gobierno Petro impondrá la hidrólisis alcalina como nueva técnica de disposición final de cadáveres en Colombia, pese a que el Congreso no aprobó la iniciativa y algunos gremios científicos alertaron de las complicaciones ambientales del método.

El Ministerio de Salud expedirá una resolución para que los cuerpos ingresen a un equipo hermético y, por medio de calor, agua, presión y agitaciones controladas, los tejidos blandos se conviertan en cenizas.

Lo que ha causado incomodidad entre la opinión pública es que, en un principio, el ministerio no recomendó este proceso en el país, pero tras una reunión en esa cartera con políticos antioqueños, la entidad cambió de opinión y le dio viabilidad. Expertos penalistas creen que este método podría incrementar la desaparición forzada en Colombia.

