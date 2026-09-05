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¿Por qué Abelardo de la Espriella le lanzó una advertencia al gobernador de Nariño?

En los últimos días, el gobernador ha lamentado el fin de la paz total y la ha defendido.

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Redacción Confidenciales
5 de septiembre de 2026 a las 1:24 a. m.
Abelardo De La Espriella y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar.
Abelardo De La Espriella y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Foto: Semana/Colprensa.

Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, recibió una dura advertencia del presidente Abelardo De La Espriella, quien le recordó que “ningún gobernador puede adelantar por su cuenta negociaciones o contactos clandestinos con estructuras criminales”.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar.
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El llamado de atención obedece a los contactos que tiene Escobar con estructuras criminales en el departamento. Él viajó a Venezuela durante el Gobierno Petro para las negociaciones con la Segunda Marquetalia y el ELN. Además, impulsó el diálogo con los Comuneros del Sur. En los últimos días, el gobernador ha lamentado el fin de la paz total y la ha defendido.