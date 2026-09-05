¿Por qué Abelardo de la Espriella le lanzó una advertencia al gobernador de Nariño?

Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, recibió una dura advertencia del presidente Abelardo De La Espriella, quien le recordó que “ningún gobernador puede adelantar por su cuenta negociaciones o contactos clandestinos con estructuras criminales”.

Ministro Rodrigo Lara le respondió al gobernador de Nariño, quien defendió la Paz Total: “Autoridades locales no pueden contemporizar con el crimen”

El llamado de atención obedece a los contactos que tiene Escobar con estructuras criminales en el departamento. Él viajó a Venezuela durante el Gobierno Petro para las negociaciones con la Segunda Marquetalia y el ELN. Además, impulsó el diálogo con los Comuneros del Sur. En los últimos días, el gobernador ha lamentado el fin de la paz total y la ha defendido.