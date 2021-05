Confidenciales ¿Por qué Jesús Santrich era ciego?

La noticia de que Jesús Santrich fue abatido en Venezuela ha generado revuelo. El disidente exguerrillero de las Farc había protagonizado múltiples polémicas y había sembrado terror desde su papel en el nuevo grupo criminal comandado por Iván Márquez. Frente a su muerte, muchos se preguntan cuál es el origen de uno de los principales rasgos de su vida: su ceguera. Santrich le relató al periodista Jorge Enrique Botero para el portal Las2orillas cómo fue perdiendo la vista: “Eso fue como cuando cae la tarde: lentamente (…) a los 14 años yo no veía muy bien y tuve que usar lentes, pero cuando ya estaba en la universidad se me fue cerrando el campo visual en los dos ojos. Hasta que hace unos seis años el ojo derecho se me apagó (…) tengo un síndrome de Leber, de origen genético, que afecta los nervios ópticos (…)”.