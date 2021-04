Confidenciales “Que no nos pase lo de Ecuador”: Margarita Rosa de Francisco está preocupada

Desde que se conoció que el exbanquero conservador Guillermo Lasso ganó las elecciones en Ecuador y se impuso ante el representante de la izquierda Andrés Arauz, varios sectores políticos en Colombia aseguraron que el gran perdedor de estos resultados fue el candidato presidencial Gustavo Petro, pues se trató de una advertencia de lo que podría ocurrir el próximo año.

Por esto, inclusive seguidores de Petro hicieron un llamado a evitar que pase en Colombia lo ocurrido en el país vecino. Uno de esos llamados provino de Margarita Rosa de Francisco, quien señaló en su cuenta de Twitter la necesidad de que la gente se una en un “pacto histórico”.

“Vénganse pal Pacto, gentes. Que no nos pase lo de Ecuador. A los que no les gusta Petro, entiendan que el Pacto Histórico es mucho más que un candidato. Es un clamor nacional que se va a institucionalizar en un acuerdo que haremos entre todos. ¡Si no nos unimos, no lo lograremos!”, trinó la escritora.