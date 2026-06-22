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¿Qué puede pasar con los procesos de Gustavo Petro en la Comisión de Acusación? Esto se sabe

La reconfiguración política tras las elecciones podría impactar decisiones pendientes en la Comisión de Acusación.

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Redacción Confidenciales
22 de junio de 2026 a las 3:22 a. m.
Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia.
Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia. Foto: Joel Gonzalez

Pese a que terminó el periodo legislativo del Congreso, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara convocó durante una semana a sus integrantes para votar y definir la suerte de varias investigaciones contra exmagistrados y expresidentes, entre ellos Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña en 2022.

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.
Gustavo Petro se refirió al discurso de Abelardo De La Espriella tras victoria electoral: “Aceptaré el resultado que digan los jueces porque así lo ordena la ley”

Sin embargo, tras el triunfo del Tigre De La Espriella este domingo, varios congresistas de oposición e independientes contemplan no llegar a las sesiones, lo que afectaría el quorum para poder debatir y decidir la suerte de los investigadores. Se necesitan 11 congresistas y posiblemente llegarán 8.