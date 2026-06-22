¿Qué puede pasar con los procesos de Gustavo Petro en la Comisión de Acusación? Esto se sabe

Pese a que terminó el periodo legislativo del Congreso, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara convocó durante una semana a sus integrantes para votar y definir la suerte de varias investigaciones contra exmagistrados y expresidentes, entre ellos Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña en 2022.

Gustavo Petro se refirió al discurso de Abelardo De La Espriella tras victoria electoral: “Aceptaré el resultado que digan los jueces porque así lo ordena la ley”

Sin embargo, tras el triunfo del Tigre De La Espriella este domingo, varios congresistas de oposición e independientes contemplan no llegar a las sesiones, lo que afectaría el quorum para poder debatir y decidir la suerte de los investigadores. Se necesitan 11 congresistas y posiblemente llegarán 8.