El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al anuncio del petrismo de desistir de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. “Nada que agradecerles. Petro siempre miente. Escribió en mármol que no convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente y fue lo primero que hizo, o por lo menos lo intentó. Está desesperado. En algún momento lo volverá a hacer. Quiere incendiar el país de nuevo con sus primeras líneas para luego aparecer como el salvador que apacigua las llamas. Que pronto cese la horrible noche”, afirmó.

Según anunciaron desde ese comité, desistieron de esa idea porque reflexionaron colectivamente sobre la coyuntura nacional y el momento político que atraviesa el país.

“Informa a la ciudadanía y a las organizaciones sociales políticas que hemos decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”, aseguraron desde ese comité.