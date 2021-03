Confidenciales Reaparece alias Gabino sin dar explicaciones sobre su estadía en Cuba

El pasado 21 de febrero SEMANA reveló una carta de advertencia del embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, en la que expresó su sorpresa al gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, por la presencia de alias Gabino en la isla. En esa misiva, el diplomático le dijo al gobierno Santos que el jefe del ELN no tenía salvoconducto para estar en su territorio y por eso su situación no estaba regularizada.

“Como le comenté por teléfono y también brevemente en la sede del Ministerio del Interior, el comandante Gabino, jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se trasladó a Cuba de forma inmediata para atenderse un problema de salud y asistir a las exequias de la comandante Paula, miembro de la dirección de ese movimiento guerrillero que estaba bajo tratamiento médico en Cuba, con la debida autorización del gobierno de Colombia, y que lamentablemente falleció de forma repentina”, dice el embajador en esa carta que envió al entonces comisionado de Paz, Rodrigo Rivera.

Y después de todo este escándalo diplomático que se generó y de la estadía de alias Gabino durante casi tres años en Cuba sin ser negociador de paz, reapareció el máximo líder del ELN con una carta en la lanza duras críticas al ministro de Defensa, Diego Molano, por el bombardeo que ocurrió hace unas semanas en el departamento del Guaviare.

Se trata de una carta abierta en la que Gabino le habla al ministro Molano de “sensibilidad humana, de derechos humanos y de la protección a la madre tierra”. Esto no tendría nada en particular si el escrito no proviniera de uno de los delincuentes más buscados del país, jefe de una las guerrillas más antiguas en Colombia y uno de los autores del atentado en contra de la Escuela General Santander.

Además, Gabino asegura que “la oligarquía y sus Fuerzas Militares son la verdadera máquina de matar que tiene Colombia”. Al parecer, el líder del ELN olvida las masacres perpetradas por esa guerrilla, el reclutamiento de menores, las voladuras de oleoductos, los secuestros y el rechazo de los colombianos a esa organización guerrillera.

El caso es que Nicolás Rodríguez, conocido con el alias de Gabino, no dice nada en su carta sobre sus vacaciones en Cuba desde 2018 y tampoco hace referencia a las exigencias del Gobierno para reanudar los diálogos de paz. Gabino está tranquilo en la isla y por eso escribe ese tipo de cartas que demuestran el descaro del ELN.