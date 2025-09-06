Suscribirse

Roy Barreras y el anillo que lo acredita como un masón grado 33

Desde Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, hasta magistrados de las cortes, académicos y políticos del país, forman parte de esta organización.

Redacción Confidenciales
6 de septiembre de 2025, 5:35 a. m.
Roy Barreras.
Barreras exhibió una sortija propia de la masonería, organización con larga historia en Colombia. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Roy Barreras sorprendió esta semana durante una visita a Caldas, donde se subió a un jeep Willys, bailó y degustó los productos del Eje Cafetero. En una foto, a Barreras se le vio un particular anillo que confirma que pertenece a la masonería en Colombia. Se trata de una sortija usada por los masones grado 33, es decir, es un gran inspector general, una distinción otorgada por “servicio excepcional, liderazgo y compromiso con los principios masónicos”.

Contexto: Roy Barreras pide a la Corte Suprema escuchar dos testigos claves dentro de su proceso por recomendados en la Dian

La masonería, considerada una organización que busca el perfeccionamiento moral e intelectual de sus miembros mediante ritos y símbolos, está de moda. Desde Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, hasta magistrados de las cortes, académicos y políticos del país, forman parte de ella. El expresidente del Senado Iván Name, quien está en la cárcel por el escándalo de la UNGRD, es masón.

