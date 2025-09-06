CONFIDENCIALES
Roy Barreras y el anillo que lo acredita como un masón grado 33
Desde Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, hasta magistrados de las cortes, académicos y políticos del país, forman parte de esta organización.
Roy Barreras sorprendió esta semana durante una visita a Caldas, donde se subió a un jeep Willys, bailó y degustó los productos del Eje Cafetero. En una foto, a Barreras se le vio un particular anillo que confirma que pertenece a la masonería en Colombia. Se trata de una sortija usada por los masones grado 33, es decir, es un gran inspector general, una distinción otorgada por “servicio excepcional, liderazgo y compromiso con los principios masónicos”.
La masonería, considerada una organización que busca el perfeccionamiento moral e intelectual de sus miembros mediante ritos y símbolos, está de moda. Desde Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, hasta magistrados de las cortes, académicos y políticos del país, forman parte de ella. El expresidente del Senado Iván Name, quien está en la cárcel por el escándalo de la UNGRD, es masón.