Salvavidas al petrismo de cara a las elecciones al Congreso

La Colombia Humana se podría unir con el Pacto Histórico.

Redacción Confidenciales
28 de febrero de 2026, 1:21 a. m.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: AFP

A última hora, y contra todo pronóstico, el magistrado Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, le lanzó un salvavidas al petrismo: sancionó económicamente a la Colombia Humana y le permitió quedar libre de investigaciones administrativas, un paso necesario para poder fusionarse con el Pacto Histórico y no poner en riesgo las listas a la Cámara en Cauca, Bogotá, Cundinamarca, Valle y Atlántico.

La Colombia Humana, el partido de Gustavo Petro, reconoció al CNE que se violaron los topes electorales en la campaña presidencial de 2022

Prada radicó la ponencia el pasado jueves en la noche y a primera hora de este viernes se convocó extraordinariamente a la sala plena para aprobarla y permitirle a la izquierda ganar tiempo, porque las elecciones son el próximo fin de semana. Este lunes, el magistrado Benjamín Ortiz radicará ponencia positiva para la fusión y los demás magistrados votarán el miércoles. Así, el petrismo podrá aspirar con tranquilidad.

