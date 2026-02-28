Salvavidas al petrismo de cara a las elecciones al Congreso

A última hora, y contra todo pronóstico, el magistrado Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, le lanzó un salvavidas al petrismo: sancionó económicamente a la Colombia Humana y le permitió quedar libre de investigaciones administrativas, un paso necesario para poder fusionarse con el Pacto Histórico y no poner en riesgo las listas a la Cámara en Cauca, Bogotá, Cundinamarca, Valle y Atlántico.
Prada radicó la ponencia el pasado jueves en la noche y a primera hora de este viernes se convocó extraordinariamente a la sala plena para aprobarla y permitirle a la izquierda ganar tiempo, porque las elecciones son el próximo fin de semana. Este lunes, el magistrado Benjamín Ortiz radicará ponencia positiva para la fusión y los demás magistrados votarán el miércoles. Así, el petrismo podrá aspirar con tranquilidad.