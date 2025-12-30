Sandra Forero revela lo que aumenta exactamente una vivienda de interés social con el nuevo salario mínimo

El aumento del salario mínimo siempre produce el incremento de muchos otros servicios que se indexan a ese monto. El de mayor impacto es la vivienda de interés social. La concejala Sandra Forero reveló las cifras exactas en las que aumentará el costo del sueño de tener casa propia: 34 millones de pesos en la VIS y 20 millones en la vivienda prioritaria.

Viviendas VIS y VIP en 2026: este es el valor oficial tras alza del salario mínimo

Forero, quien fue expresidenta de Camacol, aseguró que las cosas se pondrán más difíciles, pues, además, aumentarán las tasas de interés hipotecarias, mientras que, al mismo tiempo, se reducen los subsidios para la compra de vivienda nueva.

“Este aumento, que se presenta como una medida social, termina golpeando a miles de familias que hicieron el esfuerzo de separar su vivienda y hoy ven cómo el sueño de tener casa propia se encarece y se vuelve más lejano, porque van a tener que pagar una vivienda más cara, con hipotecas más altas y, posiblemente, con acceso a menos subsidios. Eso dificulta el cierre financiero y aumenta el riesgo de desistimientos, que en este gobierno ya supera las 94 mil unidades”, señaló Forero.