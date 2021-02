Confidenciales Santos se queja frente a Timochenko porque el presidente Duque no lo menciona

En la carta que le respondió expresidente Juan Manuel Santos a Timochenko, uno de los apartes llamó la atención porque Santos se queja diciéndole al exjefe de las Farc que el presidente Duque no menciona su nombre. “Ha optado, extrañamente, por no mencionar mi nombre. En una especie de castigo orwelliano, o como una condena al estilo de los antiguos dioses de la mitología griega, para el presidente de la República este servidor simple y llanamente no existe, ¡qué curioso.... y hasta chistoso!.”.

La carta es una especie de rosario de quejas contra Iván Duque donde Santos también asegura que las relaciones entre los dos “no son las mejores”. Asegura que el presidente se ha dedicado a gobernar supuestamente con un espejo retrovisor y expresa, “un espejo retrovisor de esos que distorsionan la imagen, de los que hacer ver a los flacos gordos y a los gordos flacos”.

Aunque el expresidente sí ha hecho pronunciamientos que aluden al Gobierno o a sus políticas, en la misiva Santos sostiene que ha permanecido “callado” y que le ha ofrecido en múltiples ocasiones sus buenos oficios para la implementación del acuerdo de La Habana al primer mandatario o para enfrentar la pandemia y que nunca ha tenido eco.

Aunque Santos dice que está dispuesto a reunirse con Duque, la reunión parece tener poco futuro, entre otras cosas por la forma como se ha tramitado, públicamente y mediante un cruce de cartas entre Juan Manuel Santos y Timochenko. Mientras tanto el Gobierno sigue avanzando en la implementación y tiene lista campaña para mostrar resultados y todas sus acciones.