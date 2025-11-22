Suscribirse

CONFIDENCIALES

¿Se voló el Mosco, uno de los principales responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

SEMANA confirmó con fuentes de inteligencia que la Segunda Marquetalia, señalada de ordenar el crimen que conmocionó al país, también lo está buscando.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
22 de noviembre de 2025, 6:27 a. m.
Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros por un sicario menor de edad, en el parque El Golfito, de Modelia, mientras lideraba un mitín político.
Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros por un sicario menor de edad, en el parque El Golfito, de Modelia. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Cinco meses después del atentado contra Miguel Uribe Turbay, la Justicia no ha podido dar con el paradero de alias Mosco o Gancho del Centro, considerado el eslabón entre los autores materiales e intelectuales del magnicidio del precandidato presidencial del Centro Democrático.

Contexto: Drogas, armas y la planeación del magnicidio: estas son las pruebas en el teléfono del último capturado por atentado a Miguel Uribe

SEMANA confirmó con fuentes de inteligencia que la Segunda Marquetalia, señalada de ordenar el crimen que conmocionó al país, también lo está buscando y ofreció en el bajo mundo una millonaria recompensa económica para obtener su paradero y callarlo porque consideran que es la ficha que le falta al rompecabezas y quien tiene en su poder los detalles desconocidos de la planeación y ejecución del atentado ocurrido en Fontibón. ¿Qué se hizo el Mosco? ¿Sigue vivo? ¿Quién sabe de su paradero? Las respuestas son inciertas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No hay confianza”: Andrés Guerra reveló las fuertes tensiones entre los precandidatos del Centro Democrático y Miguel Uribe Londoño

2. Carta de funcionarios de Finagro enciende las alarmas por lo que estaría ocurriendo en la entidad; mencionan a Juan Fernando Cristo y Guido Echeverry

3. “Petro es un estafador de la política”: Everth Bustamante, exintegrante del M-19, publica un libro donde desmiente al presidente sobre su paso por la guerrilla

4. Una resolución de la Fiscalía eliminó los grupos Gaula. Alertan por el riesgo de impunidad, y no hay cómo denunciar delitos como extorsión

5. La extradición de un cabecilla del Tren de Aragua a Venezuela abrió un debate sin precedentes en la Corte Suprema: ¿es válido enviarlo a un gobierno ilegítimo?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Uribe Turbaymagnicidiorecompensa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.