CONFIDENCIALES

¿Se voló el Mosco, uno de los principales responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

SEMANA confirmó con fuentes de inteligencia que la Segunda Marquetalia, señalada de ordenar el crimen que conmocionó al país, también lo está buscando.

22 de noviembre de 2025, 6:27 a. m.