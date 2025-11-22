CONFIDENCIALES
¿Se voló el Mosco, uno de los principales responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay?
SEMANA confirmó con fuentes de inteligencia que la Segunda Marquetalia, señalada de ordenar el crimen que conmocionó al país, también lo está buscando.
Cinco meses después del atentado contra Miguel Uribe Turbay, la Justicia no ha podido dar con el paradero de alias Mosco o Gancho del Centro, considerado el eslabón entre los autores materiales e intelectuales del magnicidio del precandidato presidencial del Centro Democrático.
SEMANA confirmó con fuentes de inteligencia que la Segunda Marquetalia, señalada de ordenar el crimen que conmocionó al país, también lo está buscando y ofreció en el bajo mundo una millonaria recompensa económica para obtener su paradero y callarlo porque consideran que es la ficha que le falta al rompecabezas y quien tiene en su poder los detalles desconocidos de la planeación y ejecución del atentado ocurrido en Fontibón. ¿Qué se hizo el Mosco? ¿Sigue vivo? ¿Quién sabe de su paradero? Las respuestas son inciertas.