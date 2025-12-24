Confidenciales

SuperNotariado anunció cierre temporal de 195 oficinas de registro de instrumentos públicos. Esta es la razón

De acuerdo con la entidad, los aplicativos de radicación electrónica también estarán desactivados.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 4:02 p. m.
Superintendencia de Notariado y Registro da permiso para marchar. Foto: SEMANA, SNR

A través de un comunicado, la Superintendencia de Notariado y Registro anunció que ordenó la suspensión de términos y la no prestación del servicio público registral durante los días 29, 30 y 31 de diciembre, y 2 de enero, en las 195 oficinas de registro de instrumentos públicos que funcionan en el país.

La entidad explica que se harán actividades de mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica que “soporta y facilita la operación del centro de datos de la entidad”.

“Se trata de una rutina que requiere el apagado controlado de los sistemas de información, como medida de protección, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento en el año que está por comenzar”, aclaró la SuperNotariado.

Igualmente, el aplicativo de radicación electrónica, el Sistema de Información Registral y la Ventanilla Única de Registro estarán deshabilitadas hasta el lunes, 5 de enero.

Ese día, la Superintendencia de Notariado y Registro reabrirá sus puertas y reanudará el servicio, así como los términos administrativos.

“Esta determinación, fundamental para el avance de la labor cumplida por la Supernotariado a lo largo y ancho del territorio nacional, fue tomada con base en el monitoreo de los sistemas misionales, el cual indica que en la primera semana de enero la afluencia de usuarios del servicio público registral es mínima", informó la entidad.

Además, la superintendencia resaltó que tiene la potestad de “adoptar decisiones administrativas tendientes a autorizar la suspensión de términos y la no prestación del servicio, cuando las circunstancias lo ameritan”.

