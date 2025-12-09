Confidenciales
“Te necesitamos”: los halagos de Álvaro Uribe a María Corina Machado
El expresidente y dirigente del Centro Democrático se refirió a la líder venezolana a pocas horas de la entrega del Nobel de Paz.
El expresidente Álvaro Uribe halagó a la líder venezolana, María Corina Machado, por la entrega del premio Nobel de Paz, proyectado para este 10 de diciembre en Oslo, Noruega.
“El Nobel de Paz a María Corina tiene un significado muy superior. El pueblo de Venezuela, las grandes mayorías colombianas y latinoamericanas vemos en ese premio un premio mundial a una luchadora superior por la libertad”, dijo el exmandatario.
Para él, se trata de una heroína: “Nuestros corazones se hinchan para ubicarse, un poquito, en tu corazón y decirte, te admiramos, te apreciamos, te necesitamos, éxito, y con el gran pueblo de Venezuela”.