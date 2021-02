Confidenciales ‘The New York Times’ no publica columna de opinión que criticaba al periódico

The New York Times, uno de los periódicos más importantes del mundo, decidió no publicar una columna de opinión de una de sus principales plumas, el premiado Bret Stephens. En ese escrito, Stephens criticaba la salida del diario de un reportero, Donald McNeil, que tuvo que renunciar por usar una palabra que ofendía a los afroamericanos y que había dicho en un viaje a Perú en el año 2019.

En un correo electrónico interno a otros colaboradores del diario, Stephens dijo que había escrito una columna defendiendo a McNeil, pero que el publisher y uno de los dueños del periódico, A. G. Sulzberger, decidió no publicarla.

La editora de opinión de The New York Times Kathleen Kingsbury aseguró: “Tengo una vara muy alta para dejar publicar cualquier columna que pueda tener un impacto negativo sobre un colega. No sentí que esa pieza pudiera pasar ese nivel”.

Bret Stephens es uno de los más respetados columnistas del diario. De línea de centro derecha, el periodista ha tenido una trayectoria impecable que comenzó en otro diario prestigioso, The Wall Street Journal en 1998. Ha sido un acérrimo crítico del expresidente Donald Trump. En 2013 ganó el Pulitzer por su trabajo.

El New York Times, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, tiene un proceso bastante riguroso para la publicación de sus columnas de opinión. En Colombia, mientras tanto, algunos sectores consideran que una columna de opinión es una licencia ilimitada para publicar cualquier contenido.

El debate volvió a estar en la mesa por cuenta de la columna de Margarita Rosa de Francisco. El diario El Tiempo publicó el escrito, algo que probablemente en ese diario de Estados Unidos no habría sucedido. Pero adjuntó una nota de la hija de Luis Carlos Sarmiento al lado del escrito.

La controversia está abierta en Colombia y en el mundo. Mientras un público cada vez más reducido y militante quiere empujar la narrativa de que los medios de comunicación están obligados a publicar cualquier opinión, hay otros modelos como el de The New York Times que consideran que lo más responsable y ético es reservarse el derecho de editar y decidir si publicar o no lo que sus colabores de opinión envían.