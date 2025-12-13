Suscribirse

CONFIDENCIALES

Todos contra todos: la larga lista de acusaciones mutuas entre los propios funcionarios del presidente Petro

Las peleas internas del petrismo son cada vez más frecuentes.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
13 de diciembre de 2025, 6:46 a. m.
Angie Rodríguez y Armando Benedetti desataron un huracán de señalamientos en contra de Carlos Carrillo.
Angie Rodríguez y Armando Benedetti desataron un huracán de señalamientos en contra de Carlos Carrillo. | Foto: Semana

Las redes sociales no perdonan nada.

Contexto: Estalló la pelea por el Fondo Adaptación: los señalamientos de Carlos Carrillo que pusieron en línea a Armando Benedetti y Angie Rodríguez

A raíz de la más reciente guerra en la Casa de Nariño entre la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, en la que terminó salpicado el ministro del Interior, Armando Benedetti, varias personas hicieron la relación de las peleas escandalosas en el anillo más cercano a Petro: “Angie Rodríguez denuncia a Carlos Carrillo; Benedetti denuncia a Carrillo; Carrillo ataca a Angie Rodríguez; Alfredo Saade denunció a Laura Sarabia y a Armando Benedetti; Laura Sarabia denunció a Armando Benedetti; Augusto Rodríguez atacó a Armando Benedetti; la exministra Ángela María Buitrago cuestionó a Benedetti; el exministro Luis Carlos Reyes polemizó con Roy Barreras; Olmedo López salpicó a Martha Peralta y a Carlos Ramón González; Luis Fernando Velasco atacó a Olmedo López; Ricardo Bonilla denunció penalmente a Ricardo Roa y a Nicolás Alcocer; y Laura Sarabia denunció a Sandra Ortiz y esta arremetió contra Vladimir Fernández”. La lista es larga…

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La usurpadora: la senadora Isabel Cristina Zuleta está interfiriendo en la lucha de la Fuerza Pública contra las estructuras criminales, según denuncian ocho generales del Ejército y la Policía; esta es la historia

2. Tres Corinas, una democracia: la crónica del expresidente Iván Duque, desde Oslo, de la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado

3. Diversión que quema: el peligroso mundo de la pólvora deja cada año cientos de personas con graves lesiones

4. El Nobel más atípico y conmovedor: Salud Hernández-Mora narra la odisea de María Corina Machado para llegar a Oslo

5. Exclusivo: así se estarían perdiendo miles de millones de pesos en el Comando de Ingenieros, la joya de la corona del Ejército. Hay generales activos salpicados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DapreUNGRDArmando BenedettiGobierno

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.