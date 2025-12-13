CONFIDENCIALES
Todos contra todos: la larga lista de acusaciones mutuas entre los propios funcionarios del presidente Petro
Las peleas internas del petrismo son cada vez más frecuentes.
Las redes sociales no perdonan nada.
A raíz de la más reciente guerra en la Casa de Nariño entre la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, en la que terminó salpicado el ministro del Interior, Armando Benedetti, varias personas hicieron la relación de las peleas escandalosas en el anillo más cercano a Petro: “Angie Rodríguez denuncia a Carlos Carrillo; Benedetti denuncia a Carrillo; Carrillo ataca a Angie Rodríguez; Alfredo Saade denunció a Laura Sarabia y a Armando Benedetti; Laura Sarabia denunció a Armando Benedetti; Augusto Rodríguez atacó a Armando Benedetti; la exministra Ángela María Buitrago cuestionó a Benedetti; el exministro Luis Carlos Reyes polemizó con Roy Barreras; Olmedo López salpicó a Martha Peralta y a Carlos Ramón González; Luis Fernando Velasco atacó a Olmedo López; Ricardo Bonilla denunció penalmente a Ricardo Roa y a Nicolás Alcocer; y Laura Sarabia denunció a Sandra Ortiz y esta arremetió contra Vladimir Fernández”. La lista es larga…