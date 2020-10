Confidenciales Trump: ¿la mayor amenaza para la democracia desde la segunda guerra mundial?

El violento editorial del diario The New York Times contra Donald Trump ha recibido críticas por afirmar que la reelección del actual presidente constituye “la peor amenaza para Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial”. Eso fue en 1941 y en estos 79 años han pasado cosas mucho más graves que el circo de Trump. En 1962, por ejemplo, la crisis de los misiles cubanos paralizó al mundo ante la posibilidad real de una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos. En la década de los setenta, el escándalo de Watergate con Nixon alcanzó un nivel de corrupción y abuso de poder en la Casa Blanca superior al actual. Y ya en este siglo tuvo lugar la amenaza de la ola de terrorismo islámico después de la destrucción de las Torres Gemelas. Trump puede ser un pésimo presidente, pero no da para tanto.