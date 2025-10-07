Confidenciales
Vicky Dávila se reunió con Daniel Palacios y Carlos Felipe Córdoba
Los precandidatos sostuvieron una conversación sobre la idea de una consulta única entre los aspirantes por firmas independientes.
La precandidata Vicky Dávila se reunió con los precandidatos Daniel Palacios y Carlos Felipe Córdoba. Los aspirantes a la Presidencia sostuvieron este martes en Bogotá un encuentro privado en el marco de la propuesta de realizar una consulta única entre los candidatos por firmas independientes prevista para marzo de 2026.
Durante la reunión, todos coincidieron en la necesidad de fortalecer las similitudes programáticas y sumar esfuerzos para consolidar una alternativa sólida frente a los alfiles de Gustavo Petro. La conversación giró en torno a los mecanismos de coordinación política y la posibilidad de construir una plataforma común que permita definir un solo candidato presidencial en esa consulta.
Dávila, Palacios y Córdoba resaltaron la importancia de la unidad para derrotar al petrismo en las urnas y enviar un mensaje de unidad a los ciudadanos que buscan opciones distintas a los partidos tradicionales. El encuentro se enmarca en los acercamientos que varios precandidatos han sostenido para articular una coalición amplia de independientes.