La precandidata Vicky Dávila se reunió con los precandidatos Daniel Palacios y Carlos Felipe Córdoba. Los aspirantes a la Presidencia sostuvieron este martes en Bogotá un encuentro privado en el marco de la propuesta de realizar una consulta única entre los candidatos por firmas independientes prevista para marzo de 2026.

Daniel Palacios y Vicky Dávila. | Foto: Semana

Durante la reunión, todos coincidieron en la necesidad de fortalecer las similitudes programáticas y sumar esfuerzos para consolidar una alternativa sólida frente a los alfiles de Gustavo Petro. La conversación giró en torno a los mecanismos de coordinación política y la posibilidad de construir una plataforma común que permita definir un solo candidato presidencial en esa consulta.