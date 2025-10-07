Suscribirse

Vicky Dávila se reunió con Daniel Palacios y Carlos Felipe Córdoba

Los precandidatos sostuvieron una conversación sobre la idea de una consulta única entre los aspirantes por firmas independientes.

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 7:01 p. m.
Los precandidatos Vicky Dávila, Daniel Palacios y Felipe Córdoba se reunieron.
Los precandidatos Vicky Dávila, Daniel Palacios y Felipe Córdoba se reunieron. | Foto: Campaña Vicky Dávila

La precandidata Vicky Dávila se reunió con los precandidatos Daniel Palacios y Carlos Felipe Córdoba. Los aspirantes a la Presidencia sostuvieron este martes en Bogotá un encuentro privado en el marco de la propuesta de realizar una consulta única entre los candidatos por firmas independientes prevista para marzo de 2026.

Vicky Dávila y Daniel Palacios
Daniel Palacios y Vicky Dávila. | Foto: Semana

Durante la reunión, todos coincidieron en la necesidad de fortalecer las similitudes programáticas y sumar esfuerzos para consolidar una alternativa sólida frente a los alfiles de Gustavo Petro. La conversación giró en torno a los mecanismos de coordinación política y la posibilidad de construir una plataforma común que permita definir un solo candidato presidencial en esa consulta.

Dávila, Palacios y Córdoba resaltaron la importancia de la unidad para derrotar al petrismo en las urnas y enviar un mensaje de unidad a los ciudadanos que buscan opciones distintas a los partidos tradicionales. El encuentro se enmarca en los acercamientos que varios precandidatos han sostenido para articular una coalición amplia de independientes.

