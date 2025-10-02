La precandidata presidencial Vicky Dávila, del Movimiento Valientes, se reunió con Miguel Uribe Londoño, aspirante del Centro Democrático.

“Miguel Uribe Londoño, una lucha por el legado de su amado hijo, Miguel. Compartimos una valiente misión, recuperar a Colombia. Dios no nos desampara”, aseguró la periodista.

Miguel Uribe Londoño, una lucha por el legado de su amado hijo Miguel. Compartimos una VALIENTE misión, RECUPERAR a Colombia. Dios no nos desampara. @migueluribel pic.twitter.com/tpEchaDwT8 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 2, 2025

Por su parte, Londoño también celebró el encuentro. “Los colombianos pueden estar seguros de algo: seguiré trabajando incansablemente por la unidad nacional. ¡Todos juntos, salvaremos a Colombia!”, dijo.

Dávila ha venido reuniéndose con precandidatos de distintos sectores. En los últimos días, también se encontró con la senadora María Fernanda Cabal y, previamente, se había entrevistado con Juan Carlos Pinzón, quien recientemente anunció su candidatura.