Confidenciales
Vicky Dávila se reunió con Miguel Uribe Londoño, así fue el encuentro
La periodista ha venido reuniéndose con varios precandidatos de distintos sectores.
La precandidata presidencial Vicky Dávila, del Movimiento Valientes, se reunió con Miguel Uribe Londoño, aspirante del Centro Democrático.
“Miguel Uribe Londoño, una lucha por el legado de su amado hijo, Miguel. Compartimos una valiente misión, recuperar a Colombia. Dios no nos desampara”, aseguró la periodista.
Miguel Uribe Londoño, una lucha por el legado de su amado hijo Miguel. Compartimos una VALIENTE misión, RECUPERAR a Colombia. Dios no nos desampara. @migueluribel pic.twitter.com/tpEchaDwT8— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 2, 2025
Por su parte, Londoño también celebró el encuentro. “Los colombianos pueden estar seguros de algo: seguiré trabajando incansablemente por la unidad nacional. ¡Todos juntos, salvaremos a Colombia!”, dijo.
Dávila ha venido reuniéndose con precandidatos de distintos sectores. En los últimos días, también se encontró con la senadora María Fernanda Cabal y, previamente, se había entrevistado con Juan Carlos Pinzón, quien recientemente anunció su candidatura.
“Los que amamos a Colombia con el alma tenemos que luchar por un país mejor para todos, seguro y que enfrente a los criminales y a los corruptos con firmeza. Qué buena conversación con Juan Carlos Pinzón”, afirmó Dávila sobre ese encuentro.