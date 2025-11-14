Suscribirse

Yeferson Cossio y el precandidato Felipe Córdoba donaron una tonelada de alimento para animales, hubo respaldo a su campaña

El influenciador reiteró que apoya las aspiraciones presidenciales del excontralor.

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 9:34 p. m.
Felipe Córdoba y Yeferson Cossio.
Felipe Córdoba y Yeferson Cossio. | Foto: Suministrado a Semana.

El influenciador antioqueño, Yeferson Cossio, anunció su respaldo a la candidatura presidencial del excontralor Felipe Córdoba, quien ya compite por el visto bueno del Partido Conservador para la contienda del próximo año. Ambos donaron una tonelada de alimentos para animales en Bogotá.

Los dos se encontraron en la capital del país para entregarle el concentrado a la fundación Refugio Milagritos, ubicada en la localidad de Suba. Según las cuentas de la campaña de Córdoba, con esta ayuda, se podrá alimentar a 276 perros que se encuentran en ese lugar.

Este gesto es con quienes no tiene voz. Yo mismo tengo ocho perritos rescatados. Los animales nos recuerdan que la empatía también salva vidas”, afirmó el aspirante a la Casa de Nariño, que reiteró su compromiso con causas de protección y bienestar animal.

