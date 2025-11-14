Yeferson Cossio y el precandidato Felipe Córdoba donaron una tonelada de alimento para animales, hubo respaldo a su campaña

El influenciador antioqueño, Yeferson Cossio, anunció su respaldo a la candidatura presidencial del excontralor Felipe Córdoba, quien ya compite por el visto bueno del Partido Conservador para la contienda del próximo año. Ambos donaron una tonelada de alimentos para animales en Bogotá.

Los dos se encontraron en la capital del país para entregarle el concentrado a la fundación Refugio Milagritos, ubicada en la localidad de Suba. Según las cuentas de la campaña de Córdoba, con esta ayuda, se podrá alimentar a 276 perros que se encuentran en ese lugar.