El precandidato presidencial Carlos Felipe Córdoba recibió el respaldo del famoso ‘influencer’ Yeferson Cossio: “Necesitamos cinco cárceles como las de Bukele”

Yeferson Cossio, uno de los influenciadores más reconocidos en Colombia, con más de 12 millones de seguidores en Instagram, se convirtió en uno de los aliados del precandidato presidencial Felipe Córdoba para promover su candidatura de cara al 2026.

Cossio apareció en un video con el excontralor general hablando de algunas de sus propuestas de campaña. Una de ellas, relacionada con los impuestos.

“Los impuestos en Colombia sí son un completo robo, pero bueno”, dijo el influenciador, quien aparece sentado en un sofá con Córdoba.

“Les quería contar que estoy con mi parcero, Pipe, como saben, es precandidato presidencial y él me comentó unas estrategias e ideas para reducir impuestos y me parecen interesantes”, contó.

Felipe Córdoba, quien lo saludó efusivamente, explicó su propuesta.

“Necesitamos bajar del 19 al 7 por ciento el IVA progresivamente para que podamos que la gente tenga platica en su bolsillo. El Estado es muy costoso. Se van más de 327 billones de pesos de los 500 que nos cuesta hoy el Presupuesto General de la Nación”, afirmó Córdoba.

Según el precandidato, “hay que hacerle una liposucción al Estado. Podemos ahorrarnos entre 800 y 100 billones de pesos”.

Dentro de sus propuestas está la construcción de hospitales públicos para animales en Colombia y la construcción de penitenciarios.