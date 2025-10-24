El precandidato presidencial Carlos Felipe Córdoba recibió el respaldo del famoso ‘influencer’ Yeferson Cossio: “Necesitamos cinco cárceles como las de Bukele”

Suscribirse

Política

El precandidato presidencial Carlos Felipe Córdoba recibió el respaldo del ‘influencer’ Yeferson Cossio: “Necesitamos cinco cárceles como las de Bukele”

Ambos aparecen en un video en el que el precandidato presidencial habló de sus propuestas sobre impuestos y seguridad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 4:18 p. m.
El precandidato presidencial Felipe Córdoba y Felipe Cossio.
El precandidato presidencial Felipe Córdoba y Yeferson Cossio. | Foto: Foto1 y 2: Cortesía.

Yeferson Cossio, uno de los influenciadores más reconocidos en Colombia, con más de 12 millones de seguidores en Instagram, se convirtió en uno de los aliados del precandidato presidencial Felipe Córdoba para promover su candidatura de cara al 2026.

Cossio apareció en un video con el excontralor general hablando de algunas de sus propuestas de campaña. Una de ellas, relacionada con los impuestos.

“Los impuestos en Colombia sí son un completo robo, pero bueno”, dijo el influenciador, quien aparece sentado en un sofá con Córdoba.

“Les quería contar que estoy con mi parcero, Pipe, como saben, es precandidato presidencial y él me comentó unas estrategias e ideas para reducir impuestos y me parecen interesantes”, contó.

Felipe Córdoba, quien lo saludó efusivamente, explicó su propuesta.

“Necesitamos bajar del 19 al 7 por ciento el IVA progresivamente para que podamos que la gente tenga platica en su bolsillo. El Estado es muy costoso. Se van más de 327 billones de pesos de los 500 que nos cuesta hoy el Presupuesto General de la Nación”, afirmó Córdoba.

Según el precandidato, “hay que hacerle una liposucción al Estado. Podemos ahorrarnos entre 800 y 100 billones de pesos”.

Dentro de sus propuestas está la construcción de hospitales públicos para animales en Colombia y la construcción de penitenciarios.

“El problema de seguridad, el bandido conmigo, tendrá tres caminos: o se desmoviliza o se va para la cárcel, pero no como las que tenemos actualmente. Necesitamos unas cinco cárceles como las de Bukele para que ellos produzcan. El bandido conmigo, o se desmoviliza, o va a la cárcel, o tendrá que ser reducido o dado de baja por la fuerza pública en Colombia”, precisó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luis Fernando Hoyos rompió el silencio y expuso enfermedad que lo alejó de ‘MasterChef Celebrity’: “Me cogió y me tumbó”

2. Horóscopo fin de semana del 24 al 26 de octubre: predicciones para los 12 signos

3. Aumentan presiones de los controladores de tráfico aéreo en EE. UU. por el cierre de gobierno: “Es inaceptable e insostenible”

4. Mujer profanó tumba en Santander: iba a bañar y cambiar de ropa al difunto; esta es la historia

5. ¿Presagio? Exesposa de Brayan Campo reveló el sueño que tuvo antes de que capturaran al asesino de Sofía Delgado: “No quise contar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricoFelipe Córdoba

Noticias Destacadas

De izquierda a derecha: Eduardo Pimentel y Gustavo Petro.

Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, se desahogó contra Petro: “Esto es de bandidos”

Redacción Confidenciales
El precandidato presidencial Felipe Córdoba y Felipe Cossio.

El precandidato presidencial Carlos Felipe Córdoba recibió el respaldo del famoso ‘influencer’ Yeferson Cossio: “Necesitamos cinco cárceles como las de Bukele”

Redacción Semana
Fundación Innovación para el desarrollo: i+D

“Sin energía no hay desarrollo. Y sin desarrollo, no hay inclusión ni bienestar”, la advertencia del expresidente Iván Duque

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.