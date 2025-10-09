Suscribirse

Felipe “Pipe” Córdoba suspendió gira de tres días por el departamento del Huila por posible riesgo de atentado en su contra

El precandidato presidencial emitió un comunicado oficial en el que señala que, informes de inteligencia, lo alertaron sobre el peligro para su vida y la de su equipo.

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 9:05 p. m.
Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial
Yesid Lancheros, director de Semana, entrevista a Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial . | Foto: Samantha Chavez

La campaña presidencial de Felipe ‘Pipe’ Córdoba informó este jueves, 9 de octubre, sobre la suspensión de todas las actividades programadas durante los próximos tres días en el departamento del Huila, luego de recibir alertas de inteligencia sobre un posible atentado contra el candidato y su equipo en el municipio de Pitalito.

Contexto: El excontralor Carlos Felipe Córdoba inscribió ante la Registraduría al movimiento político que le permitirá competir por la Presidencia

De acuerdo con el comunicado oficial, las advertencias estarían relacionadas con la reciente ofensiva contra estructuras criminales que operan en esa región del sur del país y la presencia de bandas armadas.

“Informes de inteligencia nos advirtieron sobre un posible riesgo de atentado contra mí y mi equipo (...) derivado de los recientes golpes propinados a estructuras criminales”, señala el documento.

La decisión, según la campaña, se tomó “por responsabilidad con nuestro equipo y con la ciudadanía”, aunque el candidato insistió en que continuará recorriendo el país sin temor.

Contexto: Habla el precandidato Carlos Felipe Córdoba: “Urgente blindar la Fuerza Pública”
El excontralor Carlos Felipe Córdoba inscribiendo su movimiento político ante la Registraduría.
El excontralor Carlos Felipe Córdoba inscribiendo su movimiento político ante la Registraduría. | Foto: Cortesía.

“Nuestra campaña sigue adelante, sin miedo y con más fuerza que nunca. Ninguna amenaza podrá detener este proyecto que nació para defender a los colombianos, devolverles la seguridad y acabar con la robadera”, afirmó Córdoba.

El aspirante agradeció el trabajo de los cientos de voluntarios y colaboradores que habían preparado durante semanas las actividades en el Huila, y aseguró que retomará su agenda en la región una vez se garantice la seguridad necesaria.

Contexto: Carlos Felipe Córdoba, el ‘león’ que va por la Presidencia, y su visión del ‘tigre’ Abelardo de la Espriella
El excontralor Carlos Felipe Córdoba en el momento de la inscripción del movimiento que validará su precandidatura presidencial.
El excontralor Carlos Felipe Córdoba en el momento de la inscripción del movimiento que validará su precandidatura presidencial. | Foto: Cortesía.

Pipe Córdoba, quien impulsa un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana, aseguró que este tipo de amenazas “no lo intimidarán” y reiteró su compromiso con lo que denomina “una cruzada nacional por la recuperación del orden”. “Nos vemos muy pronto, huilenses”, concluye el comunicado.

