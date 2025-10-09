Felipe “Pipe” Córdoba suspendió gira de tres días por el departamento del Huila por posible riesgo de atentado en su contra

La campaña presidencial de Felipe ‘Pipe’ Córdoba informó este jueves, 9 de octubre, sobre la suspensión de todas las actividades programadas durante los próximos tres días en el departamento del Huila, luego de recibir alertas de inteligencia sobre un posible atentado contra el candidato y su equipo en el municipio de Pitalito.

Agradecemos el esfuerzo de los cientos de voluntarios y colaboradores.#Huila #Colombia #PipePresidente #PipeCordoba pic.twitter.com/seBvEAy8fr — Felipe Córdoba Larrarte (@pipecordoba) October 9, 2025

De acuerdo con el comunicado oficial, las advertencias estarían relacionadas con la reciente ofensiva contra estructuras criminales que operan en esa región del sur del país y la presencia de bandas armadas.

“Informes de inteligencia nos advirtieron sobre un posible riesgo de atentado contra mí y mi equipo (...) derivado de los recientes golpes propinados a estructuras criminales”, señala el documento.

La decisión, según la campaña, se tomó “por responsabilidad con nuestro equipo y con la ciudadanía”, aunque el candidato insistió en que continuará recorriendo el país sin temor.

El excontralor Carlos Felipe Córdoba inscribiendo su movimiento político ante la Registraduría. | Foto: Cortesía.

“Nuestra campaña sigue adelante, sin miedo y con más fuerza que nunca. Ninguna amenaza podrá detener este proyecto que nació para defender a los colombianos, devolverles la seguridad y acabar con la robadera”, afirmó Córdoba.

El aspirante agradeció el trabajo de los cientos de voluntarios y colaboradores que habían preparado durante semanas las actividades en el Huila, y aseguró que retomará su agenda en la región una vez se garantice la seguridad necesaria.

El excontralor Carlos Felipe Córdoba en el momento de la inscripción del movimiento que validará su precandidatura presidencial. | Foto: Cortesía.