Es difícil negar el hecho de que los países asiáticos han controlado con mucha mayor eficiencia la propagación del coronavirus que países del resto del mundo. El nivel de contagio ha crecido exponencialmente y hoy se calculan son más de 430.000 casos confirmados a nivel mundial e Italia ya duplica el número de muertes que se han dado en China y se convirtió en el mayor foco de propagación.

En una columna en el diario español, El País, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han expuso sus opiniones al respecto de cómo los países ha afrontado la crisis por el coronavirus. Este filósofo conocido por sus ensayos sobre la sociedad moderna, especialmente desde la perspectiva de la comunicación de masas y las nuevas tecnologías, aborda las diferencias entre Asia y Europa para controlar la propagación del virus.

Según el autor, los datos hablan por sí solos: en Hong Kong,Taiwán y Singapur hay pocos casos reportados. Las medidas en Corea del Sur no incluían una cuarentena total ni el cierre de comercios como pasó en otros países, que incluso cerraron sus fronteras. Para el filósofo, cerrar los países es “una expresión desesperada de soberanía” que no sirve de nada, pues hoy la gente no quiere entrar a Europa, por cuenta del impacto del virus. “Sería más sensato decretar la prohibición de salidas de europeos, para proteger al mundo de Europa”.