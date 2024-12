Y no sólo eso: en algunos casos también había residentes conviviendo con esos cadáveres.

"No tenemos nada, las autoridades no nos han dado nada: ni mascarillas, ni guantes de nitrilo, ni bastas, ni tests rápidos… Nada. Nos llaman a diario inspectores, pero la realidad es que el gobierno se ha olvidado de los ancianos , los tiene totalmente abandonados. Culpan a las residencias pero, ¿dónde están las autoridades?", se lamenta Alicia Szurek, directora de la residencia de ancianos Concesol, en Madrid, que aloja a 59 ancianos.

Las residencias de ancianos literalmente no dan abasto… Sólo en el centro Monte Hermoso de Madrid han fallecido al menos 17 ancianos y unos 70 están contagiados.

Algunas residencias de ancianos han adoptado la costumbre de escribir un email a las familias de sus residentes un día sí y otro no para explicarles cómo se encuentran sus seres queridos. Foto: Getty Images

Las residencias de ancianos en España no se dan abasto: "No tenemos nada, las autoridades no nos han dado nada". Foto: Getty Images

Los servicios funerarios también están desbordados

Pero, por si eso fuera poco, a la falta de medios se suma la falta de personal: en los últimos días Concesol ha perdido a 11 empleados, algunos de baja médica por tener fiebre compatible con una posible infección de coronavirus y otros (en concreto tres) que han pedido la baja voluntaria por miedo al covid-19.

"Pero los empleados que están trabajando realmente están dando el todo por el todo, se están desviviendo por tener bien atendidos a nuestros ancianos. Y lo seguiremos haciendo. A pesar de no contar con absolutamente ningún apoyo por parte de las autoridades lucharemos hasta el final por nuestros abuelitos y abuelitas. De hecho, ya nos estamos dejando la vida por ellos. Literalmente: dos de mis tres hijos, Carlos y Alicia, empleados ambos en Concesol, han dado positivo de covid-19 y no puedo verlos", explica la directora de esta residencia.