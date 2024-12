Quizá no ha habido otros días donde el juramento hipocrático —“La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones…”— se cumpla tan a cabalidad. Ahora el personal médico se ocupa al 100 por ciento de atender a las personas infectadas por coronavirus, aunque esto les implique la posibilidad de un contagio y, en últimas, la muerte. Augusto Rojas es auxiliar de enfermería en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Cardioinfantil y hace poco se recuperó de covid-19: estuvo en la misma sala UCI donde ha ayudado a salvar cientos de vidas. Su testimonio es la prueba de que el personal médico también es vulnerable ante la enfermedad que por estos días sacude el mundo.

“A los cuatro días de estar en mi casa en cuarentena fue cuando me compliqué y presenté los síntomas, manifesté a mi familia que me llevaran urgencias a la Cardioinfantil porque me sentía muy mal, ahí fue cuando los médicos decidieron trasladarme a la UCI”, dice Rojas y confiesa que sabía muy bien lo que significaba entrar a la unidad, era el aviso de que su salud estaba en riesgo, era crítica, y podía morir.

En cuidados intensivos, a Rojas lo intubaron y cayó en el sueño de los sedantes: “Pasaron muchos días en que no supe de mi existencia, hasta que ya me retiraron todos los sedantes y me empezaron a despertar; la sensación fue terrible porque uno se despierta desorientado, y la pregunta constantes es ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Y ya empieza uno paso a paso a ir recordando y entrando en conciencia de que ha estado enfermo”. Rojas cuenta su relato sin drama, como si hubiera sido apenas el testigo del paso de una vida. Sin embargo, debido a sus labores de enfermería en la UCI, también se contagió su familia: su esposa y su hijo.