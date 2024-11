De acuerdo con los lineamientos que dio el Gobierno nacional para la compra de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, que no se podrán comprar en tiendas físicas, la unidad no podrá tener un precio superior a los $2‘848.560, monto máximo que también rige para los elementos deportivos y para bienes e insumos para el sector agropecuario.

El precio por cada producto en juguetes y juegos no podrá superar los $356.070; en vestuario no podrá ser mayor a $712.140, al igual que en los complementos de vestuario; en útiles escolares aplica para productos de no más de $178.035.

Respecto al tope de compras, almacenes como Metro fijaron que no se podrán comprar más de tres productos del mismo género, mientras que en el Éxito se podrá adquirir máximo tres unidades del mismo bien, independientemente del canal por donde se haga la compra.

Adicionalmente, Grupo Éxito informó que la capacidad operativa en pedidos para productos que no son alimentos es de 4.500. Los alimentos en Carulla tendrán una capacidad de 1.500 a 2.000 pedidos por día y en el Éxito será de 3.000 a 4.000 pedidos por día.

Y aseguró que no habrá ningún tipo de fila o lista de espera virtual para los clientes “debido al diseño de la página que permite que se pueda manejar sin fila”.

La operación del Grupo será entre las 00:01 de la mañana hasta las 10:00 de la noche del sábado 21 de noviembre de 2020. No obstante, advirtió que de presentarse variaciones de acuerdo a la capacidad operativa, el horario podrá variar, “situación que será informada a los consumidores”.

Adicionalmente, especificó que la mercancía se entregará de manera presencial en el almacén que se realizó la reserva del producto, durante los 14 días siguientes al 21 de noviembre de 2020.

Por otro lado, entre las recomendaciones de expertos para esta jornada está el retirar las compras virtuales de manera programada y que los establecimientos establezcan medidas de bioseguridad con el fin de evitar aglomeraciones, como ‘pico y cédula‘ o ‘pico y género‘.

Además, si se utilizan medios de pago virtuales, recomiendan acudir a las llamadas billeteras virtuales, las manillas de pago y los pagos sin contacto, para dejar las tarjetas en casa y evitar el riesgo de contagio.