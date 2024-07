Qué hay que tener en cuenta para la declaración de renta

Entre el 11 de agosto y el 21 de octubre, alrededor de 3,5 millones de personas naturales deberán declarar el impuesto sobre la renta de 2019. Por efectos de la pandemia no hubo alivio o modificación algunas, pero la ley de financiamiento generó algunos cambios para la declaración a presentar este año.

Uno de los principales está en el Sistema de Renta Cedular que pasó de 5 a 3 grupos de ingresos para efectos tributarios: (1) la cédula general donde se reportarán los ingresos laborales, de capital y no laborales; (2) la cédula de renta de pensiones y (3) la cédula de rentas de dividendos y participaciones. Con esto, la mayor parte de los contribuyentes tendrán que diligenciar una sola cédula –la general–, pues en esta reportarán sus ingresos por salario, prestaciones y honorarios, pero también rentas como arrendamientos, intereses o rendimientos financieros.

Esto podría tener algún impacto al momento de calcular el tope de los beneficios. Juan Guillermo Ruiz, socio de Posse Herrera Ruiz, recuerda que los costos relacionados con otros ingresos no laborales siguen siendo deducibles. Por ejemplo, temas como el pago de un apartamento arrendado se pueden seguir descontando.

A los grandes rentistas de capital, Ruiz les recomienda analizar muy bien el componente inflacionario de los rendimientos financieros. Esta medida hoy está vigente, pero para el año gravable 2019 está en duda por la caída de la ley de financiamiento y su posterior reactivación en la ley de crecimiento económico.

En cuanto a los ingresos de pensiones, mayoritariamente están exentos, pues están gravados desde las 1.000 UVT. Es decir, a partir de mesadas de más de $34,27 millones mensuales.

Ruiz destaca que declarar no es lo mismo que pagar, pues se diseñó un sistema para que las retenciones en la fuente pagadas en el año gravable cubran –para la gran mayoría de los declarantes– el impuesto liquidado o incluso para que haya derechos a devoluciones. Al respecto, el experto recuerda que la declaración de las personas naturales que liquidan saldos a favor quedará abierta, mientras no pidan la devolución de los saldos o a menos que “arrastren” el saldo.

La gente tendrá que declarar desde la casa en forma digital, por lo que la Dian reforzó sus canales virtuales y actualizó herramientas como la guía paso a paso “Hazlo tú mismo”, el Programa Ayuda Renta y la información reportada por Terceros “Exógena”, para facilitar el diligenciamiento, presentación y pago de la declaración. Además, la entidad tiene una app para hacer trámites como obtener copia del RUT, renovar la firma electrónica o recibir orientación. Si no quiere hacerlo solo, hay todo tipo de aplicaciones y plataformas como Tributi que le ayudan.

Durante esta temporada, la Dian espera recaudar unos $3,97 billones por impuesto de renta. No obstante, si se tiene en cuenta el impuesto cancelado anticipadamente con la retención en la fuente, el recaudo de personas naturales podría superar los $10 billones.

Sin duda, ante los impactos fiscales que traerá la pandemia seguirá una nueva discusión tributaria para avanzar hacia mayor progresividad y universalidad. Esto es, afirma Ruiz, que todos contribuyan y que los impuestos no recaigan solo sobre unos pocos cumplidos.

Consejos

Revise si le toca declarar. Este año declararán renta quienes hayan tenido ingresos superiores a $47‘978.000 (1.400 UVT) en 2019, esto es alrededor de $3,4 millones mensuales para asalariados y $3,99 millones los independientes. También revise si sus consumos de tarjeta de crédito, compras y consumos totales, consignaciones bancarias o inversiones financieras pasaron este monto. Adicionalmente, cualquier persona que, al cierre del año pasado, tuvo un patrimonio mayor a $154‘215.000 o es responsable del régimen común también está obligada a presentar declaración de renta.

Solicite con tiempo los documentos requeridos para determinar sus ingresos, patrimonio y certificar los gastos y deducciones. Puede hacerlo virtualmente. Actualice el RUT y habilite su cuenta de usuario, así como la firma electrónica ante la Dian. Prepárese a pagar y evite sanciones. Revise con anticipación cuándo le toca pagar (depende de los dos últimos números de su cédula). Asesórese, pero no se desentienda. Puede asesorarse de profesionales capacitados para no caer en errores. Pero esto no significa que se desentienda del tema. Planifique 2020. La tributación no se planea cuando se presenta la declaración, sino al comenzar el año. Considere temas como aumentar su ahorro voluntario en su fondo obligatorio de pensiones.